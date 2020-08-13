В Улан-Удэ из-за поломки трамвая пассажиры пошли пешком

«Подумал, митинг начался», - поделился очевидец
В центре Улан-Удэ из-за технической неисправности с рельсовым тормозом на одном вагоне встали трамваи. Трамвайное движение было закрыто со стороны улицы Бабушкина в направлении центра, сообщили в МУП «Управление трамвая».
Видео остановившихся трамваев появилось в паблике «Весь Улан-Удэ». Поломка произошла на спуске с Удинского моста, недалеко от Центрального рынка.
Пассажирам, находящимся в вагонах, пришлось пешком идти до ближайшей автобусной остановки вдоль автомобильной дороги. Очевидцы снимали произошедшее на камеру мобильного телефона.
«Подумал митинг начался...» - пошутил местный житель.
В 10:02 движение было открыто.
Как сообщал «Байкал-Daily», 4 августа на трамвайные пути рухнуло дерево
. В конце июня трамвайное движение останавливалось из-за постороннего предмета на рельсах
.
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«Подумал, митинг начался», - поделился очевидец
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