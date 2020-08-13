Пожар произошёл на Ключевской
Вчера вечером в Улан-Удэ произошёл пожар в многоквартирном доме на улице Ключевская. Пожарные эвакуировали 30 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Сообщение о возгорании поступило в девятом часу вечера. На момент прибытия первого пожарного расчёта было сильное задымление в подвале одного из подъездов дома.
- Силами личного состава пожарно-спасательной части № 3 были эвакуированы 30 жильцов дома. Также на месте работало звено газодымозащитной службы, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
Пожар удалось полностью за две минуты. Всего к тушению привлекались девять пожарных и три единицы техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.
В подвале сгорел мусор на площади четыре квадратных метра. Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности во время электрогазосварочных работ.
В Улан-Удэ эвакуировали 30 жильцов дома
Происшествия, Фото:
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