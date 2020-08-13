В Улан-Удэ эвакуировали 30 жильцов дома

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Пожар произошёл на Ключевской



Вчера вечером в Улан-Удэ произошёл пожар в многоквартирном доме на улице Ключевская. Пожарные эвакуировали 30 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



Сообщение о возгорании поступило в девятом часу вечера. На момент прибытия первого пожарного расчёта было сильное задымление в подвале одного из подъездов дома.



- Силами личного состава пожарно-спасательной части № 3 были эвакуированы 30 жильцов дома. Также на месте работало звено газодымозащитной службы, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.



Пожар удалось полностью за две минуты. Всего к тушению привлекались девять пожарных и три единицы техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.



В подвале сгорел мусор на площади четыре квадратных метра. Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности во время электрогазосварочных работ.

