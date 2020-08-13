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В Бурятии пьяный мотоциклист травмировался о гравий

В Бурятии пьяный мотоциклист травмировался о гравий
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
У мотоциклиста нет водительских прав

В среду, 12 августа, в селе Оймур Кабанского района Бурятии в ДТП пострадал 38-летний водитель мотоцикла «Урал». Он врезался в препятствие – кучу гравия.

В результате аварии мужчина получил травмы и был госпитализирован.

Мотоциклист ехал в состоянии алкогольного опьянения, а также у нет водительских прав, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

На мотоцикле также не было госномеров.

- За семь месяцев на дорогах Бурятии по вине водителей в состоянии опьянения совершено 115 ДТП. В результате них 28 человек погибли и 181 был травмирован. За управление транспортным средством в состоянии опьянения (по ст. 12.8 КРФ об АП) возбуждено 2482 дела об административных правонарушениях, - сообщили в Госавтоинспекции Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 11 августа женщина-водитель «Тойоты» сбила 1,5-годовалого ребёнка своей подруги у ограды дома.

В тот же день в Кижингинском районе водитель без прав сбил сразу трёх пешеходов. С места аварии он скрылся, даже спрятал автомобиль в лесу, но позже всё же пришёл в полицию.

Также 11 августа в центре Улан-Удэ водитель «Лексуса» сбил на «зебре» 10-летнего ребёнка, после чего уехал. В городе объявили план «Перехват».
ДТП мотоциклисты
 
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