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В Бурятии коронавирусом заразились ещё 30 человек

В Бурятии коронавирусом заразились ещё 30 человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Круг контактных лиц заражённых составляет чуть более 900 человек

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, за сутки коронавирус выявили ещё у 30 человек. Из них 11 сами обратились к врачам из-за признаков ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными заражёнными.

Общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии выросло до 4537. Из них по Улан-Удэ – 2558.

Из этого количества выздоровели уже почти 85%. За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 3845 человек. В том числе накануне вылечились сразу 53 пациента.

Входят в статистику 44 летальных случая. Смертей среди больных коронавирусом не было уже больше недели, последние две зафиксированы в прошлый понедельник, 3 августа.

На сегодня проходят лечение в стационарах республики 300 больных (+5 за сутки). На амбулаторном лечении находятся ещё 348 пациентов (днём ранее было 376).

Число госпитализированных детей выросло с 21 до 22. Их состояние удовлетворительное.

В отделениях реанимации лежат 13 тяжёлых взрослых пациентов, из них на аппаратах искусственной вентиляции лёгких – трое.

- В Бурятии для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 802 койки, занято – 310, в том числе с лабораторно подтвержденным коронавирусом – 300, свободно 492 койки. Занятость коечного фонда составляет 38,7%, - сообщили в республиканском оперштабе.

Круг контактных лиц составляет 903 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», из-за антиковидных нарушений в Улан-Удэ временно закрыли фитнес-клуб «Импульс».

На днях у «Пионера» состоялась акция с просьбой открыть кинотеатры или хотя бы озвучить примерную дату.

Тесты на коронавирус в разное время сдали уже 25% населения Бурятии – более 250 тысяч человек.

Недавно управление Роспотребнадзора по Бурятии рассказало о правильной обработке рук антисептиком. «Втирания в течение пяти секунд недостаточно», - предупреждают специалисты.



коронавирус профилактика
 
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