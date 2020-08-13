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Житель Иркутской области, застреливший друга, получил 11 лет

Житель Иркутской области, застреливший друга, получил 11 лет
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина застрелил приятеля в голову

50-летний житель посёлка Брусничный Нижнеилимского района Иркутской области признан виновным в убийстве, сообщили в пресс-службе областного Следственного управления СК России.

15 января в зимовье в лесу в восьми км от посёлка Брусничный мужчина поссорился с 38-летним приятелем во время распития спиртного. Тогда он дважды выстрелил из охотничьего ружья в грудь и голову приятеля. Застреленный скончался на месте.

Убийца места преступления скрылся. Однако затем явился к главе поселения и рассказал о произошедшем. Его задержали сотрудники полиции.

Суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
убийство
 
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