Житель Иркутской области, застреливший друга, получил 11 лет

Мужчина застрелил приятеля в голову



50-летний житель посёлка Брусничный Нижнеилимского района Иркутской области признан виновным в убийстве, сообщили в пресс-службе областного Следственного управления СК России.



15 января в зимовье в лесу в восьми км от посёлка Брусничный мужчина поссорился с 38-летним приятелем во время распития спиртного. Тогда он дважды выстрелил из охотничьего ружья в грудь и голову приятеля. Застреленный скончался на месте.



Убийца места преступления скрылся. Однако затем явился к главе поселения и рассказал о произошедшем. Его задержали сотрудники полиции.



Суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

