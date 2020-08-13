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В Бурятии лесовоз скатился с парома и утонул

В Бурятии лесовоз скатился с парома и утонул
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
ЧП произошло на паромной переправе Татаурово-Ильинка

Вечером 11 августа на реке Селенга на паромно-понтонной переправе «Лесовозная» в селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии во время перевоза большегрузной техники оторвало направляющий трос. Лесовоз с прицепом скатился с парома в реку и затонул, ориентировочно на глубине около четырёх метров.

Паром прибило к острову в 500 метрах ниже по течению. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Из-за этого инцидента пришлось приостановить доставку лесовозов с одного берега на другой.

Позже были проведены работы по креплению парома к берегу острова.

Утром 12 августа из Улан-Удэ на место выехали сотрудники инспекторского участка ГИМС для выяснения обстоятельств произошедшего. К месту отрыва парома направился катер-буксира из Улан-Удэ. Ремонтные работы собственник переправы обещал провести в ближайшее время.

В настоящий момент в республике из-за подъёма уровня воды в реках, временно закрыты три паромные переправы, один из которых находится на реке Чикой и две – на реке Селенга.


лесовозы Паромные переправы
 
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