В Бурятии лесовоз скатился с парома и утонул

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

ЧП произошло на паромной переправе Татаурово-Ильинка



Вечером 11 августа на реке Селенга на паромно-понтонной переправе «Лесовозная» в селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии во время перевоза большегрузной техники оторвало направляющий трос. Лесовоз с прицепом скатился с парома в реку и затонул, ориентировочно на глубине около четырёх метров.



Паром прибило к острову в 500 метрах ниже по течению. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



Из-за этого инцидента пришлось приостановить доставку лесовозов с одного берега на другой.



Позже были проведены работы по креплению парома к берегу острова.



Утром 12 августа из Улан-Удэ на место выехали сотрудники инспекторского участка ГИМС для выяснения обстоятельств произошедшего. К месту отрыва парома направился катер-буксира из Улан-Удэ. Ремонтные работы собственник переправы обещал провести в ближайшее время.



В настоящий момент в республике из-за подъёма уровня воды в реках, временно закрыты три паромные переправы, один из которых находится на реке Чикой и две – на реке Селенга.





