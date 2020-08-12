29-летний забайкалец пытался изнасиловать 67-летнюю женщину

На помощь к женщине пришёл родственник, находившийся неподалёку



В Забайкальском крае 29-летнему жителю Калганского района предъявлено обвинение в покушении на изнасилование, соединённом с угрозой убийством.



По версии следствия, в ночь на 3 августа пьяный мужчина напал на 67-летнюю женщину и попытался изнасиловать её.



Инцидент произошёл после совместного распития спиртного, когда мужчина был в гостях. Он избил хозяйку дома и попытался её изнасиловать. Не в силах справиться с нападавшим, женщина закричала, и к ней на помощь пришёл родственник, оказавшийся неподалёку.



О произошедшем потерпевшая заявила в правоохранительные органы.



- Проведён комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств совершённого преступления. Мужчине предъявлено обвинение. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.



Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности. Около года назад он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение особо тяжкого преступления, против личности.







