Приговор по делу об убийствах школьницы и студентки из Бурятии отменили

Восьмой кассационный суд в Кемерове отменил обвинительный приговор мужчине, который ранее был признан виновным в убийствах школьницы и студентки в Бурятии. Дело направлено на новое рассмотрение, сообщает Тайга.инфо со ссылкой на адвоката мужчины.
Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). В 2018 году его обвинили в изнасиловании и убийстве 12-летней школьницы, совершённом в 2000 году, а также в убийстве 21-летней студентки, которое произошло в 2002-м. Тела находили в Северобайкальске.
Северобайкальский городской суд приговорил мужчину к 18 годам колонии строгого режима. Верховный суд Бурятии отклонил апелляцию. Но теперь дело вернули в Северобайкальский горсуд для рассмотрения в новом составе.
Тайга.инфо отмечает, что обвинение строилось на явках с повинной. Сам осуждённый заявил, что подписал явки с повинной в результате пыток тремя полицейскими с применением противогаза. Кроме того, из уголовных дел пропала часть улик, прокуратура дважды отправляла материалы на доследование.
Сейчас мужчина находится в колонии в Челябинской области, по словам адвоката, он передвигается на костылях.
Как сообщал «Байкал-Daily», тело 12-летней школы нашли в лесу на окраине Северобайкальске в сентябре 2000 года. Её изнасиловали и задушили, на теле также нашли две ножевые раны. Через два года на обочине дороги между Северобайкальском и пригородным посёлком обнаружили тело 21-летней девушки с ножевыми ранениями и травмами головы.
В июле 2018 года следователи заявили о раскрытии преступлений. Был задержан житель Челябинска, у которого в Северобайкальске живут родственники. По версии следствия, девочку он изнасиловал, заманив обманом в кусты, после чего убил, а девушке после изнасилования вонзил в грудь нож и вытолкнул на скорости из машины.