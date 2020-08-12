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Приговор по делу об убийствах школьницы и студентки из Бурятии отменили

Приговор по делу об убийствах школьницы и студентки из Бурятии отменили
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Резонансное дело кассационный суд вернул для рассмотрения в Северобайкальск

Восьмой кассационный суд в Кемерове отменил обвинительный приговор мужчине, который ранее был признан виновным в убийствах школьницы и студентки в Бурятии. Дело направлено на новое рассмотрение, сообщает Тайга.инфо со ссылкой на адвоката мужчины.

Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). В 2018 году его обвинили в изнасиловании и убийстве 12-летней школьницы, совершённом в 2000 году, а также в убийстве 21-летней студентки, которое произошло в 2002-м. Тела находили в Северобайкальске.

Северобайкальский городской суд приговорил мужчину к 18 годам колонии строгого режима. Верховный суд Бурятии отклонил апелляцию. Но теперь дело вернули в Северобайкальский горсуд для рассмотрения в новом составе.

Тайга.инфо отмечает, что обвинение строилось на явках с повинной. Сам осуждённый заявил, что подписал явки с повинной в результате пыток тремя полицейскими с применением противогаза. Кроме того, из уголовных дел пропала часть улик, прокуратура дважды отправляла материалы на доследование. 

- В ряде СМИ размещена информация о якобы применении полицейскими физического насилия к обвиняемому в двух убийствах девушек в Северобайкальске, совершённых в 2000 и 2002 годах. МВД по Республике Бурятия сообщает, что доводы заявителя в отношении сотрудников МО МВД России «Северобайкальский» проверялись подразделением собственной безопасности МВД по Бурятии. Материалы проверки были направлены в СУ СК России по РБ, где отказано в возбуждении уголовного дела ввиду отсутствия в действиях сотрудников полиции состава преступления. В рамках судебного заседания доводы защиты также не нашли своего подтверждения, - отметили сегодня в пресс-службе министерства.  

Сейчас мужчина находится в колонии в Челябинской области, по словам адвоката, он передвигается на костылях.

Как сообщал «Байкал-Daily», тело 12-летней школы нашли в лесу на окраине Северобайкальске в сентябре 2000 года. Её изнасиловали и задушили, на теле также нашли две ножевые раны. Через два года на обочине дороги между Северобайкальском и пригородным посёлком обнаружили тело 21-летней девушки с ножевыми ранениями и травмами головы.

В июле 2018 года следователи заявили о раскрытии преступлений. Был задержан житель Челябинска, у которого в Северобайкальске живут родственники. По версии следствия, девочку он изнасиловал, заманив обманом в кусты, после чего убил, а девушке после изнасилования вонзил в грудь нож и вытолкнул на скорости из машины.


убийство
 
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