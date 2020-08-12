Аферист представился сотрудником службы безопасности банка
Житель села Домна в Забайкальском крае пострадал от действий мошенника, который представился сотрудником банка.
Сельчанину позвонил мужчина, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о попытке снятия средств, имеющихся на его счёте. Желая обеспечить сохранность накоплений, житель Забайкалья выполнил все указания звонившего, сообщив информацию по счёту, в результате чего были украдены 1 420 000 рублей.
По факту хищения средств возбуждено уголовное дело. Аферист звонил с номера «495», зарегистрированного в Московской области, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец отдал мошенникам почти 1,5 миллиона рублей
Происшествия, Фото:
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