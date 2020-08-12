Забайкалец отдал мошенникам почти 1,5 миллиона рублей

Аферист представился сотрудником службы безопасности банка



Житель села Домна в Забайкальском крае пострадал от действий мошенника, который представился сотрудником банка.



Сельчанину позвонил мужчина, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о попытке снятия средств, имеющихся на его счёте. Желая обеспечить сохранность накоплений, житель Забайкалья выполнил все указания звонившего, сообщив информацию по счёту, в результате чего были украдены 1 420 000 рублей.



По факту хищения средств возбуждено уголовное дело. Аферист звонил с номера «495», зарегистрированного в Московской области, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

