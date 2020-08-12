В Бурятии нашлась заблудившаяся в лесу женщина





В 15:57 в группе написали, что женщина нашлась. в ЕДДС сообщили, что она сама вышла на дорогу. Сотрудники полиции ещё находились в пути.

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера в четвёртом часу дня в лесу на выезде из Гусиноозёрска потерялась 36-летняя женщина . Муж заявил о пропаже супруги только через три часа. Но буквально через 20 минут после сообщения о пропаже, женщина сама вышла из леса.

В Бичурском районе Бурятии искали пропавшую собирательницу грибов. Сообщение о розыске появилось в группе «Бичура-инфо. 24/7».Информация о пропавшей в Единую диспетчерскую службу района поступила в 14:50.- Три часа назад на 149 км, недалеко от села Билютай, потерялась женщина, которая собирала грибы. Информация передана в ОМВД по Бичурскому району, - передаёт «Бичура-инфо. 24/7».