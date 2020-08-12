В Бурятии нашлась заблудившаяся в лесу женщина

Женщина пропала в Бичурском районе
В Бичурском районе Бурятии искали пропавшую собирательницу грибов. Сообщение о розыске появилось в группе «Бичура-инфо. 24/7».
Информация о пропавшей в Единую диспетчерскую службу района поступила в 14:50.
- Три часа назад на 149 км, недалеко от села Билютай, потерялась женщина, которая собирала грибы. Информация передана в ОМВД по Бичурскому району, - передаёт «Бичура-инфо. 24/7».
В 15:57 в группе написали, что женщина нашлась. в ЕДДС сообщили, что она сама вышла на дорогу. Сотрудники полиции ещё находились в пути.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера в четвёртом часу дня в лесу на выезде из Гусиноозёрска потерялась 36-летняя женщина
. Муж заявил о пропаже супруги только через три часа. Но буквально через 20 минут после сообщения о пропаже, женщина сама вышла из леса.
Аферист представился сотрудником службы безопасности банка
Женщина пропала в Бичурском районе
Ребёнок находится в больнице
Мужчина через рекламу в соцсетях сам вышел на мошенников
Они заявили, что собирали коноплю только для себя
Однако высокого загрязнения воздуха не выявлено
Спасатели отказываются проверять информацию о металлическом стуке в лесах
Эксгибиционист обнажается в том числе перед обедающими на террасе кафе
Растёт число «пьяных» аварий
Специалисты объезжают городские ДНТ и СНТ, где ожидается подъём воды
После ДТП он скрылся, но позже сдался полиции
Дети погибли из-за того, что взрослые самовольно подключились к электросетям
На помощь местным следователям прибыли специалисты из Москвы
Стали известны подробности аварии с тремя сбитыми пешеходами
Денег на покупку одежды не было, и мужчина решился на преступление