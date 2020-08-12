Лжеброкер обманул жителя Иркутской области на 600 тысяч

Мужчина через рекламу в соцсетях сам вышел на мошенников



Возбуждено уголовное дело о хищении почти 600 тысяч рублей с банковской карты жителя города Усолье-Сибирское, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



В начале июля мужчина через социальные сети вышел на рекламу некоего инвестиционного проекта, дающего возможность получения дополнительного заработка.



Усольчанин успешно зарегистрировался на платформе проекта, а позже ему по телефону позвонил мужчина, представившийся брокером данной фирмы. Он пояснил, что будет представлять интересы клиента в проекте и помогать в получении прибыли.



По условиям, на платформу проекта необходимо было внести определённую сумму через специальную программу удалённого доступа. Мужчина выполнил предложенные условия, а вместе с тем передал своему «помощнику» пароль для входа в личный кабинет программы.



Чтобы не вызывать подозрений, через некоторое время аферист сообщил о первой заработанной прибыли в размере около тысячи рублей, которая была зачислена на счёт потерпевшего.



Однако на этом какие-либо поступления закончились. Вместо того мошенник, имея доступ к счёту через программу удаленного доступа, стал выводить деньги с его банковской карты. В общей сложности было переведено почти 600 тысяч рублей.



Не дождавшись пополнения банковского счета, обманутый усольчанин обратился за помощью в полицию.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с банковского счета».

