Двух улан-удэнцев поймали во время сбора конопли

Они заявили, что собирали коноплю только для себя
Днём 11 августа сотрудники полиции в селе Тарбагатай задержали 19-летнего местного жителя. У молодого человека изъяли более 500 граммов марихуаны, сообщили в МВД по Бурятии.
Вечером того же дня недалеко от посёлка Николаевский полицейские задержали также двух жителей Улан-Удэ в возрасте 22 и 27 лет. Молодые люди собирали коноплю. У них изъяли более килограмма конопли.
Подозреваемые нигде не работают, ранее судимы. Задержанные пояснили полицейским, что заготавливали наркотики для себя.
От освидетельствования на предмет состояния наркотического опьянения все трое отказались, в связи с чем в отношении них составлены протоколы по ст. 6.9 КоАП.
Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.
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Они заявили, что собирали коноплю только для себя
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