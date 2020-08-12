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Двух улан-удэнцев поймали во время сбора конопли

Двух улан-удэнцев поймали во время сбора конопли
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Они заявили, что собирали коноплю только для себя

Днём 11 августа сотрудники полиции в селе Тарбагатай задержали 19-летнего местного жителя. У молодого человека изъяли более 500 граммов марихуаны, сообщили в МВД по Бурятии.


Вечером того же дня недалеко от посёлка Николаевский полицейские задержали также двух жителей Улан-Удэ в возрасте 22 и 27 лет. Молодые люди собирали коноплю. У них изъяли более килограмма конопли.

Подозреваемые нигде не работают, ранее судимы. Задержанные пояснили полицейским, что заготавливали наркотики для себя.

От освидетельствования на предмет состояния наркотического опьянения все трое отказались, в связи с чем в отношении них составлены протоколы по ст. 6.9 КоАП.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.

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