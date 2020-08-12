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Дымом от лесных пожаров накрыло два района Иркутской области

Дымом от лесных пожаров накрыло два района Иркутской области
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Однако высокого загрязнения воздуха не выявлено

По данным космического мониторинга и Единых дежурно-диспетчерских служб, в Иркутской области в зоне задымления от лесных пожаров находятся пять населённых пунктов. Они находятся в Катангском и Тайшетском районах.

При мониторинге изображений с камер видеонаблюдения систем «Безопасный регион», «Лесной дозор», дорожных служб и администраций муниципальных образований, задымления на территории населённых пунктов не наблюдалось.

Исходя из данных со стационарных пунктов синоптиков, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышений предельно допустимой концентрации по оксиду углерода не выявлено.

На сегодняшний день в регионе действует 22 пожара в Казачинско-Ленском, Катангском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах на площади 2056,5 га. Четыре из них локализованы на площади 138 га., сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
лесные пожары
 
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