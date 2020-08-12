Дымом от лесных пожаров накрыло два района Иркутской области

Однако высокого загрязнения воздуха не выявлено



По данным космического мониторинга и Единых дежурно-диспетчерских служб, в Иркутской области в зоне задымления от лесных пожаров находятся пять населённых пунктов. Они находятся в Катангском и Тайшетском районах.



При мониторинге изображений с камер видеонаблюдения систем «Безопасный регион», «Лесной дозор», дорожных служб и администраций муниципальных образований, задымления на территории населённых пунктов не наблюдалось.



Исходя из данных со стационарных пунктов синоптиков, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышений предельно допустимой концентрации по оксиду углерода не выявлено.



На сегодняшний день в регионе действует 22 пожара в Казачинско-Ленском, Катангском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах на площади 2056,5 га. Четыре из них локализованы на площади 138 га., сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

