Растёт число «пьяных» аварий
В Бурятии за семь месяцев произошло 548 ДТП, в которых погибли 62 человека. Травмы получил 741 человек, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
По сравнению с тем же периодом прошлого года число дорожных аварий снизилось на 13%, число погибших – на 3%.
При этом выросло число ДТП с пьяными водителями. С начала года таких было 115 (за семь месяцев 2019-го – 110). В результате «пьяных» аварий погибли 28 человек, а 181 получил травмы.
В целом в республике самым распространённым видом ДТП стали столкновения авто (180 аварий). Далее идут наезды на пешеходов – 120 (15 человек погибли и 108 получили травмы). 83 наезда на пешеходов зафиксированы вне пешеходных переходов. При этом в 49 случаях установлена вина самих пешеходов, а в 20 случаях они находились в состоянии алкогольного опьянения.
На дорогах Бурятии с начала года погибли 62 человека
Происшествия, Фото:
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