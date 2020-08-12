Специалисты объезжают городские ДНТ и СНТ, где ожидается подъём воды
Сегодня, 12 августа мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил постоянно контролировать состояние подъездных путей к садово-огородническому некоммерческому товариществу (СОНТ) «Судостроитель». Здесь ранее была размыта основная дорога, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
Сейчас движение возможно по объездной дамбе.
Сейчас подсыпают низменные участки. Работы планируют завершить в ближайшие два дня, после чего движение по дамбе будет закрыто, сообщил заместитель руководителя по вопросам жизнеобеспечения администрации Советского района Игорь Франк.
Также сотрудники управления по ЧС и администрации Советского района объезжают ДНТ и СНТ, где ожидается подъём воды. На сегодня обследовано 10 из 18 ДНТ.
- При обследовании мы обновляем паспорта всех дачных и садовых товариществ, тем более сейчас, когда люди там постоянно проживают, чтобы знать уточненные списки инвалидов, детей и беременных женщин. Отмечается выход грунтовых вод в смотровых ямах гаражей частного сектора. Подтоплений жилых домов не отмечается, - уточнили в управлении по ЧС.
На утро 12 августа уровень реки Селенги составил 178 см, повышение за сутки - 11 см, критическим считается уровень 330 см. На реке Уда – 111 см, по сравнению со вчерашним днем повышение уровня воды составило 8 см, критический уровень – 400 см.
11 августа для защиты населения и территорий от возможного подтопления в Улан-Удэ был введён режим «Повышенная готовность».
В Улан-Удэ размыло дорогу к дачам
Происшествия, Фото:
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