В Иркутской области водитель насмерть сбил пешехода и сбежал

После ДТП он скрылся, но позже сдался полиции



Ночью 11 августа в городе Усть-Кут водитель автомобиля «Митсубиши Паджеро» наехал на 42-летнего пешехода, который находился на обочине. От полученных травм мужчина скончался. Водитель скрылся с места ДТП.



Сотрудники полиции установили его личность. А вскоре 45-летний местный житель сам явился в ОВД.



Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.





