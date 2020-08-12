После ДТП он скрылся, но позже сдался полиции
Ночью 11 августа в городе Усть-Кут водитель автомобиля «Митсубиши Паджеро» наехал на 42-летнего пешехода, который находился на обочине. От полученных травм мужчина скончался. Водитель скрылся с места ДТП.
Сотрудники полиции установили его личность. А вскоре 45-летний местный житель сам явился в ОВД.
Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области водитель насмерть сбил пешехода и сбежал
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