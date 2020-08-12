Дети погибли из-за того, что взрослые самовольно подключились к электросетям
Как сообщал «Байкал-Daily», 5 августа в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии от удара током погиб пятилетний мальчик. Спустя три дня аналогичная трагедия произошла в посёлке Новосенгинск Селенгинского района, где также погиб пятилетний ребёнок.
В обоих случаях родители детей самовольно подключились к электросетям. Незащищённые электрические провода просто висели во дворах домов. Малыши погибли в результате контакта с ними. Были возбуждены уголовные дела о причинении смерти по неосторожности
- В ходе расследования уголовных дел будет дана правовая оценка действиям родителей, должностных лиц электросетевых организаций и контролирующих органов по своевременному выявлению фактов незаконного подключения домовладений к линиям электропередач, а равно обоснованности их отключения от электричества, - сообщили сегодня в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Бурятии.
Следователи просят родителей оградить детей от возможного контакта с оголёнными проводами.
- Призываем всех граждан Бурятии проявлять бдительность и сообщать в контролирующие органы о фактах незаконного подключения к источникам электроэнергии, - обратились к жителям представители Следственного комитета.
В Бурятии следователи оценят действия родителей двух погибших детей
Происшествия, Фото:
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