Стали известны подробности аварии с тремя сбитыми пешеходами
Как сообщал «Байкал-Daily», 11 августа, в селе Михайловка Кижингинского района Бурятии были сбиты сразу три пешехода одновременно. Около пяти часов утра на людей наехал «ВАЗ-2106», который управлял 20-летний молодой человек, не имеющий водительских прав. Водитель с места аварии скрылся.
Сегодня стали известны подробности этого происшествия. В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что сбежавший водитель бросил машину в лесу.
Возможно, он хотел таким образом замести следы. Но спустя некоторое время его то ли замучила совесть, то ли он решил не ужесточать своё наказание. Молодой человек сам с повинной пришёл в отдел полиции.
В результате дорожной аварии двое молодых людей, 26 и 24 лет, с травмами госпитализированы в больницу. 30-летний мужчина был отпущен домой после осмотра врачей.
В Бурятии сбивший трёх пешеходов водитель сдался полиции, но не сразу
Происшествия, Фото:
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