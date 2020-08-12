Денег на покупку одежды не было, и мужчина решился на преступление
В полицию в Закаменском районе Бурятии с заявлением о грабеже обратилась продавец магазина одежды. В торговую точку зашёл неизвестный, схватил с прилавка мужской костюм стоимостью две тысячи рублей и убежал.
Задержан 33-летний местный житель. Мужчина рассказал, что костюм ему понравился, а денег на его покупку не было, тогда он решился на преступление.
Одежда изъята.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Житель Бурятии убежал из магазина с понравившимся костюмом
Происшествия, Фото:
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