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Житель Бурятии убежал из магазина с понравившимся костюмом

Житель Бурятии убежал из магазина с понравившимся костюмом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Денег на покупку одежды не было, и мужчина решился на преступление

В полицию в Закаменском районе Бурятии с заявлением о грабеже обратилась продавец магазина одежды. В торговую точку зашёл неизвестный, схватил с прилавка мужской костюм стоимостью две тысячи рублей и убежал.

Задержан 33-летний местный житель. Мужчина рассказал, что костюм ему понравился, а денег на его покупку не было, тогда он решился на преступление.

Одежда изъята.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
грабеж
 
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