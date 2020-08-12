Бурятский кинодеятель устроил охоту на «чёрных» лесорубов

- «Чёрные» лесорубы так работают? Ну это просто вообще варварски. Из-за этого нет у нас ни грибов, ни ягод, животные страдают. Ну зачем так делать? Вот просто не понимаю. Этих людей вообще беспокоит чувство совести, справедливости? Нет, это же просто варварство, - возмутился Артём Бурлов.







Нашёл ли он банду, так и осталось тайной. После начала «охоты» видео на эту тему на странице Артёма Бурлова больше не появлялись.







Член Союза кинематографа России Артём Бурлов на своей странице в Facebook выложил несколько видеозаписей об охоте на «чёрных» лесорубов. Артём приехал в лес в Хоринском районе собирать грибы. Но недалеко от дороги нашёл посреди леса десятки пеньков.Также в Хоринском лесу кинодеятель, помимо пения птиц и стрекотания насекомых, услышал звуки работающей бензопилы. Позже около дерева он нашёл чьи-то старые туфли. Артём Бурлов предположил, что это «переобулся» хоринский лесоруб.- Если сейчас мы накроем банду «чёрных» лесорубов, то, наверное, нам дадут медаль. Я слышу, как где-то в лесу работает бензопила и мне интересно, кто же там пилит. Если я наткнусь на них, я буду с ним бескомпромиссен до конца, - комментировал свою прогулку по лесу Артём Бурлов.