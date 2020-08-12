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Бурятский кинодеятель устроил охоту на «чёрных» лесорубов

Бурятский кинодеятель устроил охоту на «чёрных» лесорубов
Происшествия, 
Артём Бурлов приехал в лес за грибами, но наткнулся на пеньки

Член Союза кинематографа России Артём Бурлов на своей странице в Facebook выложил несколько видеозаписей об охоте на «чёрных» лесорубов. Артём приехал в лес в Хоринском районе собирать грибы. Но недалеко от дороги нашёл посреди леса десятки пеньков.

- «Чёрные» лесорубы так работают? Ну это просто вообще варварски. Из-за этого нет у нас ни грибов, ни ягод, животные страдают. Ну зачем так делать? Вот просто не понимаю. Этих людей вообще беспокоит чувство совести, справедливости? Нет, это же просто варварство, - возмутился Артём Бурлов.


Также в Хоринском лесу кинодеятель, помимо пения птиц и стрекотания насекомых, услышал звуки работающей бензопилы. Позже около дерева он нашёл чьи-то старые туфли. Артём Бурлов предположил, что это «переобулся» хоринский лесоруб.

- Если сейчас мы накроем банду «чёрных» лесорубов, то, наверное, нам дадут медаль. Я слышу, как где-то в лесу работает бензопила и мне интересно, кто же там пилит. Если я наткнусь на них, я буду с ним бескомпромиссен до конца, - комментировал свою прогулку по лесу Артём Бурлов.

Нашёл ли он банду, так и осталось тайной. После начала «охоты» видео на эту тему на странице Артёма Бурлова больше не появлялись.



черные лесорубы
 
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