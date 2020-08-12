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В Иркутской области за сутки выявили 115 больных COVID-19

В Иркутской области за сутки выявили 115 больных COVID-19
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В регионе уже более 15 тысяч случаев коронавируса

По данным оперштаба, на 12 августа в Иркутской области зарегистрирован 15 101 случай заболевания коронавирусом. Прирост за сутки составил 115 человек.

Госпитализировано 744 человека, у 43 пациентов заболевание протекает в тяжёлой форме. На амбулаторном лечении находятся 2097 пациентов.

Выздоровело 12 018 человек, в том числе 179 за последние сутки. Умерло 163 человека, двое скончались накануне. 79 человек скончались от сопутствующих COVID-19 заболеваний.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 4507 случаев заболевания. Завершили лечение и выписались из больниц 3792 человека, умерло 44 человека. Проходят лечение в стационарах республики 295 больных. На амбулаторном лечении находятся 376 пациентов.
коронавирус
 
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