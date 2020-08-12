В городе объявили план «Перехват»
Накануне, 11 августа в Улан-Удэ водитель автомобиля Lexus сбил 10-летнего ребёнка, переходившего дорогу по пешеходному переходу на площади Советов. Водитель скрылся с места.
Очевидцы запомнили марку машины и её государственный номер.
В 18 часов был объявлен план «Перехват».
- Через 15 минут разыскиваемое транспортное средство остановили сотрудники вневедомственной охраны на улице Тобольская. Водитель 1990 года рождения задержан и для дальнейшего разбирательства передан сотрудникам ДПС, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ родители другого ребёнка, сбитого неизвестным водителем, ищут свидетелей. Водитель после наезда на мальчика погрозил ему кулаком, а затем скрылся.
Накануне в Кижингинском районе водитель без прав сбил сразу трёх пешеходов.
В центре Улан-Удэ водитель «Лексуса» сбил ребёнка и скрылся
Происшествия, Фото:
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