В Иркутской области двое из шести «чёрных» лесорубов сядут в колонию





Остальные участники приговорены к лишению свободы сроком от 2 лет до 2 лет и 2 месяцев условно.

В Иркутской области осудили шестерых участников организованной группы «чёрных» лесорубов. Их задержали весной 2019 года оперативники УФСБ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.Участники группы незаконно заготавливали древесину на территории Усть-Ордынского участкового лесничества. В результате причинён ущерб на сумму, превышающую 1 миллион 700 тысяч рублей.Накануне суд признал мужчин виновными в незаконных рубках леса.Организатору рубки - 37-летнему ранее судимому жителю села Таханы, а также одному из участников группы назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы. Они отправятся в колонию общего режима.