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В Бурятии водитель без прав сбил трёх пешеходов

В Бурятии водитель без прав сбил трёх пешеходов
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП произошло ранним утром

Во вторник, 11 августа, в селе Михайловка Кижингинского района Бурятии были сбиты сразу три пешехода одновременно. Около пяти часов утра на людей наехал 20-летний водитель «ВАЗ-2106». У молодого человека нет водительских прав, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Наезд произошёл на сельской улице, вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП двое молодых людей, 26 и 24 лет, с травмами госпитализированы в больницу. Третий пешеход – 30-летний мужчина после осмотра медиками был отпущен домой.

Всего за семь месяцев на дорогах Бурятии зарегистрировано 120 наездов на пешеходов. 15 человек погибли, 108 получили травмы. 83 наезда на пешеходов зафиксированы вне «зебр».

При этом в 49 случаях установлено вина самих пешеходов, а в 20 ДТП они были в состоянии алкогольного опьянения. За нарушение ПДД к административной ответственности привлечены 2003 пешехода.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ родители ребёнка, сбитого неизвестным водителем, ищут свидетелей. Водитель после наезда на мальчика погрозил ему кулаком, а затем скрылся.
ДТП
 
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