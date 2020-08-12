В Бурятии ликвидировали единственный лесной пожар

Происшествия, Фото: из архива

Пожар возник в Северо-Байкальском районе



Вчера в 16.30 часов в Северо-Байкальском районе Бурятии возник лесной пожар. Предварительно, причиной возникновения возгорания стало неосторожное обращение с огнём, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



Общая площадь, пройденная огнём, составила 1,4 га. На тушении работало 17 человек лесной охраны, было задействовано пять единиц лесопожарной техники. Лесной пожар ликвидирован.



На утро 12 августа лесных пожаров в республике нет.



Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрирован 521 лесной пожар. Общая площадь, пройденная огнём, составила 89,9 тыс га. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 574 лесных пожара на общей площади 214 тыс га.



Ежедневно лесники проводят рейдовые патрулирования и выявляют нарушения правил пожарной безопасности в лесах. С апреля выявлено 3636 нарушения правил пожарной безопасности, рассмотрено уже более 2 тысяч административных дел. Сумма наложенных штрафов превысила 10 млн рублей.



Лесники просят соблюдать правила пожарной безопасности. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны – (3012) 20-44-44.





