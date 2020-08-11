Чаще всего ДТП с детьми-пассажирами в Бурятии случаются в воскресенье

С участием детей связано каждое шестое происшествие на дорогах



Максимум ДТП с детьми-пассажирами в Бурятии зарегистрировано в воскресенье (с начала года 10 таких аварий). Минимум приходится на вторник (три ДТП), сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Автоинспекторы проанализировали происшествия с юными пассажирами и установили, что чаще всего такие ДТП происходят с 11 до 13 часов.



Всего с начала года на дорогах Бурятии произошло 88 ДТП с участием детей. Погибли пять несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. 97 были ранены.



- Несмотря на положительные изменения основных показателей аварийности, уровень детского травматизма в республике остается высоким – с участием детей связано каждое шестое происшествие на дороге, - отмечают в Госавтоинспекции.



Самым распространенным видом ДТП, в результате которых дети получают травмы, являются столкновения, далее идут опрокидывания автомобилей и наезды на препятствие.



Также за семь месяцев зарегистрировано 28 наездов на детей, в которых двое детей погибли. Шесть наездов на детей зафиксированы на пешеходных переходах. Наиболее аварийно-опасным днем для юных пешеходов стал четверг - зарегистрировано восемь ДТП.





