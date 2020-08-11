В Улан-Удэ столкнулись дачный автобус и «Тойота»

ДТП затруднило движение в сторону площади Славы
Сегодня на улице Лимонова в Улан-Удэ произошло столкновение дачного автобуса под номером 31 с автомобилем «Тойота Филдер». За рулём иномарки находилась женщина.
- Женщина выехала под знак и не предоставила преимущество. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет, - рассказал «Байкал-Daily» свидетель аварии.
Из-за ДТП было затруднено движение в строну площади Славы - образовался затор.
ДТП затруднило движение в сторону площади Славы
Авария случилась на проспекте Автомобилистов
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