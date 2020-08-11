В Улан-Удэ столкнулись дачный автобус и «Тойота»









Сегодня на улице Лимонова в Улан-Удэ произошло столкновение дачного автобуса под номером 31 с автомобилем «Тойота Филдер». За рулём иномарки находилась женщина.- Женщина выехала под знак и не предоставила преимущество. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет, - рассказал «Байкал-Daily» свидетель аварии.Из-за ДТП было затруднено движение в строну площади Славы - образовался затор.