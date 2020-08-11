Из-за не признававшего вину в ДТП водителя в Улан-Удэ образовалась пробка









Накануне на проспекте Автомобилистов со стороны Полигона в Улан-Удэ произошло ДТП. По словам очевидца, большегруз МАЗ совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Сирена», которым управлял пенсионер. В автомобиле он находился со своей супругой.Пострадавших в результате ДТП нет.- Виновник ДТП - водитель МАЗ - свою вину не признавал. Ожидали сотрудников ГИБДД, на этом перекрёстке образовался затор до самого приезда автоинспекторов, - рассказал очевидец происшествия.Свидетель сообщил, что дорожные полицейские прибыли на место ДТП спустя 5-6 часов.