Из-за не признававшего вину в ДТП водителя в Улан-Удэ образовалась пробка

Авария случилась на проспекте Автомобилистов
Накануне на проспекте Автомобилистов со стороны Полигона в Улан-Удэ произошло ДТП. По словам очевидца, большегруз МАЗ совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Сирена», которым управлял пенсионер. В автомобиле он находился со своей супругой.
Пострадавших в результате ДТП нет.
- Виновник ДТП - водитель МАЗ - свою вину не признавал. Ожидали сотрудников ГИБДД, на этом перекрёстке образовался затор до самого приезда автоинспекторов, - рассказал очевидец происшествия.
Свидетель сообщил, что дорожные полицейские прибыли на место ДТП спустя 5-6 часов.
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