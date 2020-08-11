Мужчина сядет на девять лет
Аларский районный суд признал виновным 54-летнего жителя Кутулика в покушении на убийство двух и более лиц, а также в незаконном проникновении в жилище и умышленном уничтожении чужого имущества.
В апреле 2019 года в посёлке Кутулик к сотрудникам ДПС подъехала машина. Водитель сообщил, что когда он проезжал по улице, неизвестный стрелял по его машине. Огнестрельное ранение получила пассажирка.
Сотрудники прибыли на место происшествия, где увидели мужчину с оружием в руках. Чтобы обезопасить автомобилистов и прохожих от потенциальной опасности, один из полицейских перекрыл проезжую часть. Второй сделал два предупредительных выстрела в воздух и потребовал положить оружие и лечь на землю.
Однако мужчина попытался скрыться. Полицейский настиг его, обезоружил и задержал.
За свой профессионализм и оперативность в принятии решений офицеры дорожной полиции были поощрены правами руководства ГУ МВД России по Иркутской области.
Судом назначил стрелку наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
По информации ГУ МВД по Иркутской области
В Иркутской области осудили стрелка, ранившего пассажирку машины
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он разбил окно и забрал сумку с документами и деньгами
Они могли погибнуть от отравления угарным газом
Родители сбитого ребёнка ищут свидетелей наезда
Он хотел доплыть до берега за продуктами
Сегодня мэр города Игорь Шутенков ввёл режим повышенной готовности
По чипу отследили весь маршрут перевозки незаконно вырубленных деревьев
Дым наблюдается в 39 населённых пунктах
В поисках пропавшего самолёта авиация вылетала 91 раз
В регионе более 14 тысяч случаев заражения
Юный конокрад спрятал животных в кустах
Мальчики устроили пожар под трибуной
Пожар произошёл в Северомуйске
Дорогу подтопило в Баунтовском районе
Незаконной миграцией занимался в том числе представитель улан-удэнского учебного центра
Вода в реке начала стремительно прибывать