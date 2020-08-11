В Иркутской области осудили стрелка, ранившего пассажирку машины

Мужчина сядет на девять лет



Аларский районный суд признал виновным 54-летнего жителя Кутулика в покушении на убийство двух и более лиц, а также в незаконном проникновении в жилище и умышленном уничтожении чужого имущества.



В апреле 2019 года в посёлке Кутулик к сотрудникам ДПС подъехала машина. Водитель сообщил, что когда он проезжал по улице, неизвестный стрелял по его машине. Огнестрельное ранение получила пассажирка.



Сотрудники прибыли на место происшествия, где увидели мужчину с оружием в руках. Чтобы обезопасить автомобилистов и прохожих от потенциальной опасности, один из полицейских перекрыл проезжую часть. Второй сделал два предупредительных выстрела в воздух и потребовал положить оружие и лечь на землю.



Однако мужчина попытался скрыться. Полицейский настиг его, обезоружил и задержал.



За свой профессионализм и оперативность в принятии решений офицеры дорожной полиции были поощрены правами руководства ГУ МВД России по Иркутской области.



Судом назначил стрелку наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.





По информации ГУ МВД по Иркутской области





