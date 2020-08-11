В Бурятии браконьеры застрелили косулю в нацпарке

Браконьерам грозит уголовное наказание



Во время ночного рейда в Тункинском нацпарке в Бурятии поймали мужчин, которые незаконно застрелили самца сибирской косули. На них оформлены протоколы об административном правонарушении. Сотрудники полиции изъяли доказательства – оружие и мясо косули.



- Все материалы по данному факту переданы в органы дознания и следствия МО МВД «Тункинский». Ведётся следствие по данному факту браконьерства. Ущерб составил за незаконный отстрел косули сибирской 200 тыс. рублей. Виновнику грозит уголовное наказание, - сообщили в пресс-службе национального парка «Тункинский».



За первое полугодие оперативная группа нацпарка провела 975 рейдов, в том числе и в ночное время. В результате оформлено 40 административных протоколов. Изъято 10 штук гладкоствольного оружия и боеприпасы к ним, которые переданы по описи в полицию.

