Браконьерам грозит уголовное наказание
Во время ночного рейда в Тункинском нацпарке в Бурятии поймали мужчин, которые незаконно застрелили самца сибирской косули. На них оформлены протоколы об административном правонарушении. Сотрудники полиции изъяли доказательства – оружие и мясо косули.
- Все материалы по данному факту переданы в органы дознания и следствия МО МВД «Тункинский». Ведётся следствие по данному факту браконьерства. Ущерб составил за незаконный отстрел косули сибирской 200 тыс. рублей. Виновнику грозит уголовное наказание, - сообщили в пресс-службе национального парка «Тункинский».
За первое полугодие оперативная группа нацпарка провела 975 рейдов, в том числе и в ночное время. В результате оформлено 40 административных протоколов. Изъято 10 штук гладкоствольного оружия и боеприпасы к ним, которые переданы по описи в полицию.
В Бурятии браконьеры застрелили косулю в нацпарке
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он разбил окно и забрал сумку с документами и деньгами
Они могли погибнуть от отравления угарным газом
Родители сбитого ребёнка ищут свидетелей наезда
Он хотел доплыть до берега за продуктами
Сегодня мэр города Игорь Шутенков ввёл режим повышенной готовности
По чипу отследили весь маршрут перевозки незаконно вырубленных деревьев
Дым наблюдается в 39 населённых пунктах
В поисках пропавшего самолёта авиация вылетала 91 раз
В регионе более 14 тысяч случаев заражения
Юный конокрад спрятал животных в кустах
Мальчики устроили пожар под трибуной
Пожар произошёл в Северомуйске
Дорогу подтопило в Баунтовском районе
Незаконной миграцией занимался в том числе представитель улан-удэнского учебного центра
Вода в реке начала стремительно прибывать