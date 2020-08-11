В Забайкалье врач сбывала запрещённые таблетки наркоману

В Забайкальском крае врача-терапевта задержали за сбыт запрещённых таблеток



По версии следствия, терапевт выписала рецепт на своё имя на лекарственный препарат, содержащий сильнодействующее вещество - сибутрамин - и запрещённый к безрецептурному обороту. Затем приехала в Читу и выкупила лекарство в аптеке. После она отдала его своего знакомому-наркоману.



Женщину задержали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков в момент передачи. У неё изъяли 26 таблеток.



В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 234 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение и незаконный сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами», сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

