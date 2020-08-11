В Улан-Удэ прохожий украл спрятанную в микрогрузовике сумку

Он разбил окно и забрал сумку с документами и деньгами



7 августа в дежурную часть полиции Улан-Удэ с заявлением о краже сумки обратился 47-летний горожанин. Мужчина оставил свой микрогрузовик около шиномонтажного сервиса по улице Тулаева. Вернувшись он обнаружил, что у автомобиля разбито окно, а из салона украли сумку с документами и 23 тыс рублей.



Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу. Задержан ранее судимый за имущественные преступления 20-летний горожанин. Он пояснил, что, проходя мимо автомобиля, заметил на сиденье сумку, прикрытую одеждой. Он разбил окно и украл сумку.



Машина не была оснащена автомобильной сигнализацией.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





