В Улан-Удэ водитель сбил мальчика, погрозил кулаком и скрылся

Родители сбитого ребёнка ищут свидетелей наезда



В Улан-Удэ водитель сбил 12-летнего мальчика, после чего скрылся с места ДТП. Это произошло около 19:10 8 августа на улице Юного Коммунара между домами № 4 и №6.



Мама мальчика Ирина рассказала «Байкал-Daily», как произошло ДТП.



- Сын обходил спереди стоящую машину. В этот момент его боком зацепила машина, он отлетел на метра полтора в сторону. Он упал, разбил колено и повредил кисть, - рассказала Ирина.



После ДТП водитель погрозил кулаком мальчику. Ребёнка испугался и, видимо, от стресса убежал.



Затем на место приезжали сотрудники ГИБДД, но мама мальчика сообщила, что они написали отказную. В УГИБДД «Байкал-Daily» подтвердили, что по обращения по такому ДТП не было.



Однако родители решили самостоятельно найти свидетелей происшествия и всё же призвать водителя к ответу. Они распространили информацию о поиске свидетелей в соцсетях.



- Это было неправильно со стороны водителя, нужно было остановиться и оказать ребёнку помощь. Неважно какой удар: сильный, не сильный, - говорит Ирина.



По словам ребёнка, его сбил тёмный седан, водителю на вид 40-50 лет. Родители мальчика надеются, что кому-то из проезжавших мимо водителей удалось запечатлеть ДТП на камеру видеорегистратора.



Очевидцев мама пострадавшего мальчика просит звонить по телефону 89025350484

