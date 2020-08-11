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В Иркутской области парень cпрыгнул с катера и не всплыл

В Иркутской области парень cпрыгнул с катера и не всплыл
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он хотел доплыть до берега за продуктами

В заливе Кама Братского водохранилища Иркутской области ищут пропавшего 24-летнего местного жителя.

Он в воскресенье отдыхал на катере в компании коллег. Отплыв от берега на расстояние 20 метров, отдыхающие вспомнили про забытую на берегу провизию. Молодой человек решил сплавать за ней. Он спрыгнул в воду с судна и на поверхности больше не появился.

Водолазы обследовали около трёх квадратных километров дна. Глубина в этом месте – четыре метра. Пропавший пока не найден.

- Судоводитель обязан лично производить инструктаж пассажиров перед посадкой по правилам поведения на судне при плавании. Кроме того, пассажирам при нахождении на плавсредствах следует помнить и придерживаться ряда мер личной безопасности, в том числе обязательного правила о запрете прыжков в воду при движении судна. Это нарушение стало для пассажира судна губительным, - рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Братского инспекторского отделения Центра ГИМС Евгений Потапов.


По информации ГУ МЧС по Иркутской области


смерть утопление
 
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