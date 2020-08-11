В Бурятии «чёрного» лесоруба выследили с помощью чипа

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

По чипу отследили весь маршрут перевозки незаконно вырубленных деревьев



Лесники при патрулировании лесов Тарбагатайского района обнаружили незаконно заготовленную древесину объёмом около 4 кубометров. Самого нарушителя рядом не было. Чтобы выявить правонарушителя и определить, куда отправится древесина, лесные инспекторы внедрили в штабель специальный чип.



Через несколько часов – в 4:15 утра – система отслеживания дала свои результаты. Поступила информация о том, что незаконно заготовленную древесину перевозят по трассе. Оказалось, что деревья перевезли в нелегальный пункт приёма и отгрузки древесины.



Весь маршрут лесники отследили по данным чипа – теперь эта информация будет использована в качестве доказательств в суде.



В отношении нарушителя составлен протокол по статье 261 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Мужчина сознался в незаконной рубке и дал признательные показания. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 59 тысяч рублей.



В отношении владельца пункта приёма и отгрузки древесины ведётся проверка. Все материалы переданы в ОМВД по Тарбагатайскому району, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.





