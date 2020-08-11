Иркутскую область окутал дым от якутских пожаров

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Дым наблюдается в 39 населённых пунктах



Дымовой шлейф от пожаров, действующих в Республике Саха (Якутия), находится над 39 населёнными пунктами Иркутской области. Это посёлки в Киренском, Казачинско-Ленском, Катангском, Мамско-Чуйском районах и в Братске, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



Задымление на земле практически не ощущалось.



Главам населённых пунктов дано поручение провести разъяснительную работу с населением по действиям в случае повышенной задымленности.



Управление Роспотребнадзора проводит замеры атмосферного воздуха. По данным стационарных пунктов наблюдения синоптиков, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышений предельно допустимой концентрации по оксиду углерода не зафиксировано.





