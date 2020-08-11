Дым наблюдается в 39 населённых пунктах
Дымовой шлейф от пожаров, действующих в Республике Саха (Якутия), находится над 39 населёнными пунктами Иркутской области. Это посёлки в Киренском, Казачинско-Ленском, Катангском, Мамско-Чуйском районах и в Братске, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Задымление на земле практически не ощущалось.
Главам населённых пунктов дано поручение провести разъяснительную работу с населением по действиям в случае повышенной задымленности.
Управление Роспотребнадзора проводит замеры атмосферного воздуха. По данным стационарных пунктов наблюдения синоптиков, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышений предельно допустимой концентрации по оксиду углерода не зафиксировано.
Иркутскую область окутал дым от якутских пожаров
Происшествия, Фото:
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