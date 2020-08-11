В поисках пропавшего самолёта авиация вылетала 91 раз
В Бурятии продолжаются поиски пропавшего 19 июля самолёта Ан-2 авиакомпании «Феникс». За прошедшие сутки проведено шесть вылетов тремя вертолётами Ми-8, обследована территория Окинского района Бурятии и Черемховского района Иркутской области на площади 1740 кв. км. Ещё два вертолёта Ми-8 МЧС России сделали два вылета, обследовав территорию Окинского, Тункинского района Бурятии и Иркутской области на площади 974 кв.км.
Беспилотник военных совершил один вылет, обследовав территорию Черемховского и Усольского района Иркутской области на площади 104 кв. км.
Три сводные группы наземной группировки ищут по двум маршрутам. Всего задействовано 24 человека: сотрудники авиационной охраны лесов и спасатели.
На сегодняшний день запланировано три вылета, а также применение беспилотников. 21 человек личного состава передислоцируется из посёлка Кырен Тункинского района в район реки Китой Окинского района.
Как сообщал «Байкал-Daily», 19 июля самолёт Ан-2 своевременно не вышел на связь. На борту находились двое членов экипажа и четыре пассажира. Борт отправился на облёт территории перед химической обработкой лесов.
С 30 июля в Тункинском районе введён режим ЧС.
Поиски пропавшего в Бурятии Ан-2 перемещаются в Окинский район
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