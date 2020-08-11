В Бурятии подросток украл лошадь с жеребёнком

Животных полицейские нашли у покупателя и вернули владелице.





В полицию Мухоршибирского района Бурятии с заявлением о пропаже лошади и жеребёнка с пастбища обратилась 54-летняя жительница села Никольск. Женщина пыталась самостоятельно найти их, но не смогла. Ущерб владелица животных оценила в 60 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в краже 17-летнего подростка, живущего недалеко от женщины.Установлено, что в темноте подросток, зная повадки лошади, увёл её и жеребёнка с пастбища. Спрятав животных в кустах, он вернулся на следующий день за ними уже с покупателем. Деньги от продажи лошадей он уже потратил.Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».