Мальчики устроили пожар под трибуной
Как сообщал «Байкал-Daily», 10 августа в селе Кабанск Кабанского района Бурятии произошёл пожар на стадионе.
Спортивная трибуна загорелась на неохраняемой территории Каменской спортивной школы. Причиной тому стало неосторожное обращение с огнём двух детей, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Мальчики 12 и 9 лет играли со спичками и подожгли мусор, который находился под трибуной.
Огнём повреждена трибуна и три пластиковых кресла. Возгорание оперативно ликвидировали трое пожарных.
В Бурятии дети едва не спалили стадион
Происшествия, Фото:
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