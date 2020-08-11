Пожар произошёл в Северомуйске
Вчера вечером в посёлке Северомуйск Муйского района Бурятии загорелось бесхозное разрушенное строение. По прибытии пожарной части №54 обнаружено, что здание горит изнутри на площади 150 квадратных метров.
Возгорание оперативно потушили. Его причиной стало неосторожное обращение с огнём, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в селе Кабанск огнём оказалась повреждена трибуна стадиона.
В Бурятии сгорело большое бесхозное здание
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пожар произошёл в Северомуйске
Сегодня мэр города Игорь Шутенков ввёл режим повышенной готовности
Дорогу подтопило в Баунтовском районе
Незаконной миграцией занимался в том числе представитель улан-удэнского учебного центра
Вода в реке начала стремительно прибывать
Мужчина мог уехать на попутках в отдалённый район
Он вернулся в дом после застолья и совершил кражу
Молодой человек отделался условным сроком
Злополучную яму на Левом берегу так и не заделали
Директор «Заповедного Подлеморья» Михаил Овдин резко высказался на этот счёт
Автомобиль опрокинулся
Водитель микроавтобуса зря пошёл на обгон
Коэффициент младенческой смертности снизился
Сгорели несколько сидений
Уже неделю в республике не было смертельных исходов среди больных COVID-19