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В Бурятии сгорело большое бесхозное здание

В Бурятии сгорело большое бесхозное здание
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Пожар произошёл в Северомуйске

Вчера вечером в посёлке Северомуйск Муйского района Бурятии загорелось бесхозное разрушенное строение. По прибытии пожарной части №54 обнаружено, что здание горит изнутри на площади 150 квадратных метров.

Возгорание оперативно потушили. Его причиной стало неосторожное обращение с огнём, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в селе Кабанск огнём оказалась повреждена трибуна стадиона.
пожар
 
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