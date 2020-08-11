Вода в реке начала стремительно прибывать
В Балейском районе Забайкальского края детский лагерь эвакуировали в из-за угрозы подтопления.
Из летнего оздоровительного лагеря «Маленькая страна» Балейского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Маяк» эвакуировали 40 воспитанников и 16 сотрудников центра. Уровень воды в реке Унда поднялся до критической отметки.
- Река начала подниматься в середине недели, мы, как только это заметили – сразу организовали пост и постоянно замеряли её уровень. Накануне нас предупредили из диспетчерского центра о значительном повышении уровня реки Унды. Мы понимали, что у нас есть 10 часов, но дорога была каждая минута, поэтому экстренно организовали эвакуацию. Менее чем за три часа доставили детей и сотрудников в наш центр, - прокомментировал директор Балейского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Маяк» Сергей Букатич.
Эвакуация проходила в два этапа, сначала детей доставили во временный пункт размещения, а затем уже в центр. Сегодня вывоз детей и сотрудников был бы затруднителен, поскольку дорогу уже начало размывать. Но сотрудникам центра на следующий день после эвакуации удалось вывезти из лагеря ценное имущество и обесточить жилые домики.
Летняя оздоровительная смена для детей, оставшихся без попечения родителей, в лагере «Маленькая страна» началась с 3 июля, её окончание планировалось на 28 августа, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
В Забайкалье детский лагерь эвакуировали из-за угрозы подтопления
Происшествия, Фото:
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