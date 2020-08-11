Житель Бурятии обчистил дом радушной хозяйки

Он вернулся в дом после застолья и совершил кражу



Утром 10 августа в полицию в Хоринском районе Бурятии с заявлением о краже обратилась 39-летняя местная жительница. Из её дома пропали электроинструменты, набор ключей, а также металлическая печь со двора. Ущерб составил 26 тысяч рублей.



Накануне вечером женщина потеряла ключ от дома. Она даже разбила окно на веранде, но так не смогла попасть в дом. Увидев проходящих мимо мужчин, она попросила их залезть через разбитое окно и открыть дверь изнутри.



После благодарная женщина пригласила мужчин для совместного распития спиртного. После застолья мужчины ушли, а хозяйка дома отправилась в гости, не закрыв дверь.



Позднее один из собутыльников вернулся и украл имущество. Он вывез вещи на садовой тачке, которую предусмотрительно взял из дома.



Сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнего подозреваемого. Украденное изъято. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





