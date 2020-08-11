В Братске сотрудник банка украл со счетов клиента больше миллиона

Молодой человек отделался условным сроком



5 августа перед судом в Братске предстал 25-летний молодой человек, работавший менеджером по обслуживанию в популярном банке. Он совершал мошенничества и кражи со счетов клиентов банка, сообщили в пресс-службе Братского городского суда.



Молодой человек незаконно 13 раз использовал сведения, составляющие коммерческую, банковскую тайну, без согласия их владельцев. Всего с декабря 2019 года по январь 2020 года он украл со счетов клиентов более одного миллиона рублей.



Братчанина приговорили к 3 годам 6 месяцам условно с испытательным сроком в 4 года. Финансовая организация возместила потерпевшим причинённый вред.







