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В Братске сотрудник банка украл со счетов клиента больше миллиона

В Братске сотрудник банка украл со счетов клиента больше миллиона
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Молодой человек отделался условным сроком

5 августа перед судом в Братске предстал 25-летний молодой человек, работавший менеджером по обслуживанию в популярном банке. Он совершал мошенничества и кражи со счетов клиентов банка, сообщили в пресс-службе Братского городского суда.

Молодой человек незаконно 13 раз использовал сведения, составляющие коммерческую, банковскую тайну, без согласия их владельцев. Всего с декабря 2019 года по январь 2020 года он украл со счетов клиентов более одного миллиона рублей.

Братчанина приговорили к 3 годам 6 месяцам условно с испытательным сроком в 4 года. Финансовая организация возместила потерпевшим причинённый вред.



банки кража мошенничество
 
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