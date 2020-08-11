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«Маразм крепчает»: В Бурятии считают, что медведя расстреляли не на Байкале

«Маразм крепчает»: В Бурятии считают, что медведя расстреляли не на Байкале
Происшествия,  Фото:"Сводка 38"
Директор «Заповедного Подлеморья» Михаил Овдин резко высказался на этот счёт

«Надоело слушать этот бред по медведю». Так директор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» (объединяет Баргузинский заповедник и Забайкальский нацпарк) Михаил Овдин на своей странице в Facebook резко высказался по поводу убийства медведя, которое прогремело на всю страну. По мнению Овдина, медведя расстреляли вовсе не на Байкале, как утверждалось в описании к видео, а в другом регионе.

- Человек, хотя бы раз побывавший в Чивыркуйском заливе, сразу с уверенностью скажет, что это не Забайкальский национальный парк. Сила фейков растёт, маразм крепчает. По моему мнению, это либо Якутия, либо Магаданская область, видео отношения к Байкалу точно не имеет... – поделился Михаил Овдин.

Как сообщал «Байкал-Daily», 4 августа иркутский паблик «Сводка 38» опубликовал видео, запечатлевшее расстрел в упор плывущего медведя. Убившие зверя мужчины не уплыли на лодке, хотя могли, а специально ждали, когда он приблизится. Мужчины даже не стали подбирать тушу убитого медведя, бросив его в воде. В описании к видео говорилось, что оно якобы сделано на Байкале, а точнее в Чивыркуйском заливе, что находится в Забайкальском нацпарке.

Информацию о том, что инцидент произошёл в Чивыркуйском заливе, уже опровергла Байкальская природоохранная прокуратура. Сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства произошедшего и ищут очевидцев.

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев рассказал, что видел это видео, назвав его «ужасным» и потребовав привлечь охотников к уголовной ответственности.
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