Автомобиль опрокинулся
Накануне, 10 августа, в Кяхтинском районе Бурятии в ДТП пострадала 30-летняя женщина – водитель «Тойоты Виш».
- Около 5 часов вечера 30-летний водитель автомобиля «Тойота Виш», следуя по автодороге «Мухоршибирь – Бичура – Кяхта», в 5 км от села Курорт Киран не справилась с управлением и совершила опрокидывание, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водитель получила травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Тункинском районе Бурятии произошло ДТП с двумя пострадавшими.
В Бурятии в ДТП пострадала водитель «Тойоты Виш»
Происшествия, Фото:
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