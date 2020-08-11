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В Бурятии в столкновении микроавтобуса и грузовика пострадали двое

В Бурятии в столкновении микроавтобуса и грузовика пострадали двое
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Водитель микроавтобуса зря пошёл на обгон

В понедельник, 10 августа, в Тункинском районе на автодороге «Култук – Монды» в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В 10.30 часов утра в четырёх километрах от села Торы 59-летний водитель микроавтобуса «Фиат Дукато», выполняя обгон, врезался в грузовик «УАЗ-3303», который поворачивал налево.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир УАЗа. Они с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Бурятии произошло два смертельных ДТП. Погибли пожилой велосипедист и водитель опрокинувшегося автомобиля.



ДТП
 
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