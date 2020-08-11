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В Бурятии умерли 32 младенца

В Бурятии умерли 32 младенца
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Коэффициент младенческой смертности снизился

С января по июнь в Бурятии умерли 32 младенца в возрасте до года. Об этом сообщили сегодня в Бурятстате.

Коэффициент младенческой смертности по сравнению с 2019-м годом уменьшился с 6,3 до 5,1 на 1000 родившихся.

За полгода в Бурятии родились 6027 новорождённых. Увеличение рождаемости наблюдалось в девяти районах, при этом наибольший рост отмечен в Бичурском (на 16,1 %), Северо-Байкальском (на 14,6 %) и Еравнинском (на 10,5 %) районах.



младенческая смертность
 
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