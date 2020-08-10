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В Бурятии отец четырёх детей порезал лицо друга

В Бурятии отец четырёх детей порезал лицо друга
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Приятели поссорились из-за необычного повода

Хоринский районный суд Бурятии вынес приговор отцу четверых детей, признав его виновным в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью

Поножовщина произошла после распития алкоголя в доме. Хозяин дома и его гость, будучи пьяными, упали вдвоём с крыльца. У гостя на лице в результате этого возникла царапина. Невинная царапина привела к целой цепочке события.

К ограде в это время подъехал автомобиль с их общим приятелем. Он увидел на лице друга эту небольшую травму и решил, что на мужчину напал хозяин дома. Не разобравшись, он дважды ударил кулаком в грудь невиновного человека. В это время из дома выбежала супруга хозяина. Женщина бросилась на защиту мужа, но нападавший оттолкнул её.

Тогда разозлился супруг женщины. Он выхватил нож, который держал в голенище сапога после недавнего ремонта бензопилы. «Зачем толкнул жену», - приговаривал он и, не целясь, замахнулся ножом на обидчика. Удар пришёлся по лицу мужчины.

Раненый сразу же ушёл. Видя это, мужчина, нанёсший ему ранение, решил, что всё в порядке, не стал оказывать помощь и вернулся домой, где выпил ещё спиртное.

Однако порезанный мужчина вскоре потерял сознание, очнувшись только в больнице, куда его увезла «скорая». Вскоре на место приехали сотрудники полиции. Нападавший не отпирался. Он принёс нож, который после нанесения ранения бросил в кладовку.

Подсудимый в судебном заседании вину признал полностью. Он заявил, что раскаивается в содеянном и очень сожалеет о случившемся. Мужчина просил прощения у друга, навещал его в больнице, покупал лекарства, приносил домашнюю еду, помогал его семье. Потерпевший простил приятеля и просил строго его не наказывать и не лишать его свободы, признав, что в произошедшем есть вина обоих.

Суд назначил подсудимому четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
 
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