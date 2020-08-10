Пожары в 2020-м унесли жизни 58 людей
За прошлую неделю, с 3 по 9 августа в Бурятии зарегистрировано 29 пожаров. Погибших и травмированных в результате возгораний нет, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
С начала этого года в Бурятии произошло 3 042 пожара. Это на 719 случаев меньше, чем в прошлом году. Но погибших людей стало больше. В году 2020 году погибло58 человек, а в 2019-м – 26.
В Бурятии стало меньше пожаров, но выросло число погибших
Происшествия, Фото:
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