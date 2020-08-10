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Улан-удэнец рассердился на замечание женщины и повредил её машину

Улан-удэнец рассердился на замечание женщины и повредил её машину
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В отместку мужчина начал пинать автомобиль

37-летний улан-удэнец задел машину, припаркованную во дворе дома по улице Воровского. Хозяйка машины, услышав, что сработала сигнализация, вышла на улицу. Она сделала мужчине замечание.

Мужчина разозлился на женщину и в отместку начал с силой пинать её автомобиль. В итоге он свернул боковое зеркало заднего вида. Ущерб составил более пяти тысяч рублей.

Хулигана задержал участковый. Ему мужчина пояснил, что не сдержал агрессии, будучи в состоянии алкогольного опьянения не сдержал агрессии.

- В ходе дознания подозреваемый возместил причинённый ущерб. Тем не менее возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи - лишение свободы на срок до двух лет, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


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