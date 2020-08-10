Улан-удэнец рассердился на замечание женщины и повредил её машину

В отместку мужчина начал пинать автомобиль



37-летний улан-удэнец задел машину, припаркованную во дворе дома по улице Воровского. Хозяйка машины, услышав, что сработала сигнализация, вышла на улицу. Она сделала мужчине замечание.



Мужчина разозлился на женщину и в отместку начал с силой пинать её автомобиль. В итоге он свернул боковое зеркало заднего вида. Ущерб составил более пяти тысяч рублей.



Хулигана задержал участковый. Ему мужчина пояснил, что не сдержал агрессии, будучи в состоянии алкогольного опьянения не сдержал агрессии.



- В ходе дознания подозреваемый возместил причинённый ущерб. Тем не менее возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи - лишение свободы на срок до двух лет, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





